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"الذرة من أجل السلام" فيلم وثائقى روسى عن محطة الضبعة النووية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:02 م
"الذرة من أجل السلام" فيلم وثائقى روسى عن محطة الضبعة النووية محطة الضبعة
كتبت ريم عبد الحميد

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يزور مصر منتصف نوفمبر القادم وفد تلفزيونى تابع لشركة "روس أتوم" الروسية العملاقة للطاقة النووية، وهى الشركة التى تنفذ حاليا مشروع محطة الضبعة النووية. ويقوم الوفد، بحسب ما ذكرت السفارة المصرية فى موسكو، بتصوير فيلم وثائقى تحت عنوان " الذرة من أجل السلام " يلقى الضوء على الآثار التنموية الهائلة التى سوف تنعكس على منطقة الساحل الشمالى الغربى والدولة المصرية بأكملها نتيجة تنفيذ هذا المشروع العملاق. 

 

ويتطرق أيضا إلى الإسهام الذى يمكن أن تقوم بة الطاقة النووية السلمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكاسها الإيجابى على حياة البسطاء من الناس عبر تطوير مجتمعاتهم المحلية وتنميتها تكنولوجيا.

 

ويسلط الفيلم كذلك الضوء على المعالم السياحية والأثرية بمحافظة مطروح حيث من المقرر أن يتم  التصوير بشواطىء " عجيبة - كليوباترا - روميل - الفيروز "، مما سيكون لة أكبر الأثر فى تعريف المواطن الروسى بالإمكانيات السياحية الهائلة للمحافظة وجذب المزيد من السياح الروس لها .

 

كما يسلط الفيلم الضوء على أواصر العلاقة والصداقة الوثيقة بين الشعبين المصرى والروسى، والتى انعكست فى المشروعات العملاقة التى نفذها الاتحاد السوفيتى فى مصر منذ الخمسينات والستينات وحتى الآن، بما يساهم فى تحقيق خير ومصلحة الدولتين الصديقتين.


وثائقى روسى

محطة الضبعة

روسيا

مطروح

السفارة المصرية بموسكو

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