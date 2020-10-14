اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية والشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:01 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بالإسكندرية والشرقية مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "الإسكندرية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية).

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الشابو وزنت واحد كيلو  جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص-له معلومات جنائية) .. حال إستقلاله دراجة نارية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,000,00–  ثلاثة مليون جنيه تقريباً).  

 

 


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