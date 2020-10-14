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الحكومة تعلن محاور الخطة الوقائية إستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:00 م
الحكومة تعلن محاور الخطة الوقائية إستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021 الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتبت هند مختار

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 قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة في سياق ذلك إلى معدل انتشار العدوى في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتوزيع الإصابات على المحافظات المختلفة.
 
وتحدثت الوزيرة عن مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية مع منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بعلاجات كوفيد - 19، والتي تتضمن مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم فاعلية المعالجة، وذلك من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة، حيث شارك من مصر 170 حالة حتى شهر سبتمبر الماضي.
 
واستعرضت الدكتورة هالة زايد بعض أوجه خطة الاستعداد والوقاية من كوفيد – 19، التي يتم تجهيزها حاليا في إطار الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر – 2021، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هذه الخطة تستهدف الحد من انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد بطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى جانب الحد من مضاعفات المرض حال حدوثه، مع مراعاة إيجاد بيئة تتمتع بمستوى عال من الأمان الصحي أثناء البطولة.
 
وقالت الوزيرة:  ترتكز خطة الاستعداد للبطولة  على عدة محاور رئيسة من بينها التهوية الجيدة، والتطهير الدوري، و التباعد الجسدي، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب رفع الوعي واستخدام الواقيات الشخصية.
 

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