اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان تعلن مؤشرات على التوصل لحد وسط حول مصايد الأسماك قبل قمة بريكست

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:48 م
الجارديان تعلن مؤشرات على التوصل لحد وسط حول مصايد الأسماك قبل قمة بريكست ديفيد فروست
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه كبير المفاوضين البريطانيين فى ملف الخروج من الاتحاد الأوروبى، سيبلغ بوريس جونسون بأن صفقة تجارية مع المعسكر الأوروبى لا تزال ممكنة إذا تخلى رئيس الوزراء عن الموعد النهائى واستمر فى التفاوض مع بروكسل مع ظهور إشارات أولية على حل وسط بشأن مصايد الأسماك.

وأوضحت أن ديفيد فروست، الذى أجرى محادثات مع فريق الاتحاد الأوروبى بقيادة ميشيل بارنييه هذا الأسبوع، سيبلغ رئيس الوزراء أن أسبوعين آخرين، على الأقل، من المحادثات اليومية يمكن أن يؤدى إلى سد الفجوات المتبقية.

وسيبحث داونينج ستريت عن تأكيد من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء الاتحاد الأوروبى الذين سيجتمعون فى قمة يوم الخميس بأن مفاوضى التكتل على استعداد لبدء كتابة نص قانونى مشترك. لكن فروست لا يزال يأمل فى أن المفاوضات الشاقة يمكن أن تؤتى ثمارها، وفقًا لمصادر بريطانية قريبة من المفاوضات.

وقال جونسون فى 7 سبتمبر أنه إذا كان هناك عدم اتفاق من قبل القمة، فيجب على كلا الجانبين "قبول ذلك والمضى قدمًا". وأصرت المصادر على أن رئيس الوزراء لم يهدد قط بالانسحاب.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لا تزال هناك خلافات، مع كون قضية مصايد الأسماك هى الأشد حدة. نحن بحاجة إلى تسوية بشأن القضايا الجوهرية وعدم وجود نص مشترك للعمل منه جعل التقدم صعبًا بشكل مضاعف."

وأضاف " أن بيان رئيس الوزراء فى 7 سبتمبر كان واضحا جدا بشأن مغزى قمة 15 أكتوبر. سيحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التى يتبعها المجلس الأوروبى فى ضوء محادثته مع رئيسة المفوضية فون دير لاين، وبناءً على نصيحة فريقه المفاوض. لا يمكننا الحكم مسبقا على هذا القرار ".

إذا قبل جونسون نصيحة فروست، كما هو مؤكد تقريبًا، فقد أشارت المصادر إلى أنها ستتطلب زيادة فى الحدة من قبل الاتحاد الأوروبى من أجل التوصل إلى اتفاق على الأرجح بحلول منتصف نوفمبر.


بوريس جونسون

بريكست

الاتحاد الاوروبى

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

قمة 15 أكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"

البابا توضروس: جميعنا يرى ما يحدث فى مصر من نهضة ويخرج شخص "يكسر المجاديف"

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة