اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:42 م
خالد صلاح
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التشيك تصدر تحذيرا من الفيضانات بشرق ووسط البلاد عقب هطول أمطار غزيرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:56 م
التشيك تصدر تحذيرا من الفيضانات بشرق ووسط البلاد عقب هطول أمطار غزيرة فيضانات ـ صورة أرشيفية
براغ (أ ش أ)

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أصدرت السلطات فى التشيك اليوم الأربعاء، تحذيرا من الفيضانات بمناطق بشرق ووسط البلاد جراء الهطول الغزير للأمطار، وذكر راديو "براغ" أن التحذير شمل منطقتي "مورافيا" و"بوهيميا" بعدما تسببت الأمطار المستمرة منذ أمس في فيضان عدد من الأنهار وإحداث خسائر في بعض السدود.

وتابع الراديو أن السلطات دفعت بأعداد من رجال الإطفاء لسحب المياه الزائدة ورفع الحطام الناجم.

يذكر ان وزارة الصحة فى جمهورية التشيك أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 1045 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ" الدولي الثلاثاء، أنه تم تسجيل 618 حالة وفاة منذ الأول من سبتمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها إغلاق المطاعم والنوادي حتى الثالث من نوفمبر المقبل، وإغلاق المدارس حتى الأول من نوفمبر، وإلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة، وعدم السماح لأكثر من 6 أفراد بالتجمع في مكان واحد، وحظر تناول الخمور في الأماكن العامة .. فيما من المقرر ان تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

 


التشيك

فيضانات

فيضانات التشيك

امطار غزيره فى التشيك

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