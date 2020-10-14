التشيك تصدر تحذيرا من الفيضانات بشرق ووسط البلاد عقب هطول أمطار غزيرة

براغ (أ ش أ)

أصدرت السلطات فى التشيك اليوم الأربعاء، تحذيرا من الفيضانات بمناطق بشرق ووسط البلاد جراء الهطول الغزير للأمطار، وذكر راديو "براغ" أن التحذير شمل منطقتي "مورافيا" و"بوهيميا" بعدما تسببت الأمطار المستمرة منذ أمس في فيضان عدد من الأنهار وإحداث خسائر في بعض السدود.

وتابع الراديو أن السلطات دفعت بأعداد من رجال الإطفاء لسحب المياه الزائدة ورفع الحطام الناجم.

يذكر ان وزارة الصحة فى جمهورية التشيك أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 1045 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ" الدولي الثلاثاء، أنه تم تسجيل 618 حالة وفاة منذ الأول من سبتمبر الماضي.