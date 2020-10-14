التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

أمرت نيابة جنوب القاهرة،بسرعة تحريات المباحث حول واقعة وفاة فتاة بأحد الشوارع ، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث ، كما أمرت النيابة باستدعاء اسرة المجنى عليها للاستماع لاقوالها .

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليها، حيث تبين من المناظرة وجود كدمات وسحجات فى انحاء متفرقة من جسدها ،حيث تبين من التحريات الأولية ، أن المجنى عليها كانت تسير فى الشارع، وتم سحلها من سيارة يقودها مجهولين مما ادى الى سقوطها فى الأرض وسحلها فى الشارع حتى اصيبت بجروح ادت لوفاتها.

وشهد أحد شوارع منطقة المعادى، جريمة بشعة لفتاة فى العقد الثالث من العمر، حيث تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الاهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث للتحقيق فى الحادث ومعرفة ملابساته وضبط المتهمين بالواقعة.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة بأحد شوارع المعادى، وحرر محضر بالواقعة، وتم تفريغ الكاميرات، حيث تبين أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارى ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .