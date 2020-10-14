اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التحام المركبة الروسية "سويوز" بمحطة الفضاء الدولية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:56 م
التحام المركبة الروسية "سويوز" بمحطة الفضاء الدولية محطة الفضاء الدولية - أرشيفية
وكالة الأنباء الإسبانية (إيفى)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التحمت مركبة الفضاء الروسية سويوز (إم إس-17)، وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرشكوف والأمريكية كاثلين روبينز، الأربعاء بمحطة الفضاء الدولية بعد ما يزيد قليلا على ثلاث ساعات من إطلاقها إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الكازاخية.

وأجرت المركبة الفضائية اتصالات مع الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط ​، قبل أربع دقائق من الموعد المحدد، وفقا للبث المباشر للمهمة.

وانطلقت المركبة الفضائية، التي تحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرشكوف والأمريكية كاثلين روبينز، في تمام الساعة 05.45 بتوقيت جرينتش كما هو مقرر، مدفوعة بصاروخ (سويوز 2.1 إيه).

وتعد هذه أول رحلة مأهولة في التاريخ تصل إلى محطة الفضاء الدولية فيما يزيد قليلا على 3 ساعات بعد الدوران حول الأرض مرتين.

وأعرب رائد الفضاء الروسي ريجيكوف في مؤتمر صحفي عشية الإقلاع عن ثقته في سلامة المركبة الفضائية وأكد أنها ستصل إلى محطة الفضاء الدولية "أسرع" من وصولها من مدينة النجوم بضواحي موسكو إلى قاعدة بايكونور الفضائية.

 


محطة الفضاء الدولية

سويوز

المركبة الروسية سويوز

كازاخستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

سامح الصريطى يروى لـ تليفزيون اليوم السابع كواليس علاقته بالراحل محمود ياسين

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

غدا أخر يوم لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

رسائل كلينتون المسربة تكشف دور إدارة أوباما فى استخدام الإخوان لنشر الفوضى

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

جنازة محمود ياسين من مسجد الشرطة بأكتوبر ودفنه بمقابر طريق الفيوم غدا

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 162 رحلة لنقل 20 ألف راكب

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

التحريات: فتاة المعادى توفيت نتيجة سحلها على يد مجهولين أثناء خطف حقيبتها

المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة