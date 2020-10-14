التحام المركبة الروسية "سويوز" بمحطة الفضاء الدولية

وكالة الأنباء الإسبانية (إيفى)

التحمت مركبة الفضاء الروسية سويوز (إم إس-17)، وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرشكوف والأمريكية كاثلين روبينز، الأربعاء بمحطة الفضاء الدولية بعد ما يزيد قليلا على ثلاث ساعات من إطلاقها إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الكازاخية.



وأجرت المركبة الفضائية اتصالات مع الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط ​، قبل أربع دقائق من الموعد المحدد، وفقا للبث المباشر للمهمة.



وانطلقت المركبة الفضائية، التي تحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرشكوف والأمريكية كاثلين روبينز، في تمام الساعة 05.45 بتوقيت جرينتش كما هو مقرر، مدفوعة بصاروخ (سويوز 2.1 إيه).



وتعد هذه أول رحلة مأهولة في التاريخ تصل إلى محطة الفضاء الدولية فيما يزيد قليلا على 3 ساعات بعد الدوران حول الأرض مرتين.



وأعرب رائد الفضاء الروسي ريجيكوف في مؤتمر صحفي عشية الإقلاع عن ثقته في سلامة المركبة الفضائية وأكد أنها ستصل إلى محطة الفضاء الدولية "أسرع" من وصولها من مدينة النجوم بضواحي موسكو إلى قاعدة بايكونور الفضائية.



