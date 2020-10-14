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البنك الدولى يؤكد زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر لـ9 مليارات دولار..إنفوجراف

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:33 م
البنك الدولى يؤكد زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر لـ9 مليارات دولار..إنفوجراف مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.
 
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.
 
وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 
 
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