اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:11 م
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 10 آلاف و220 إصابة جديدة و309 حالات وفاة بكورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:52 م
البرازيل تسجل 10 آلاف و220 إصابة جديدة و309 حالات وفاة بكورونا فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
ريو دى جانيرو (أ ش أ)

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سجلت وزارة الصحة البرازيلية ،اليوم الأربعاء، 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) و309 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمسة ملايين و113 ألفا و628 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و998 حالة .. مشيرة إلى أن 4 ملايين و526 ألفا و975 حالة تماثلت للشفاء في البرازيل التي تعد أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

 


البرازيل

كورونا

فيروس كورونا

الصحه البرازيليه

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