البرازيل تسجل 10 آلاف و220 إصابة جديدة و309 حالات وفاة بكورونا

ريو دى جانيرو (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة البرازيلية ،اليوم الأربعاء، 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) و309 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمسة ملايين و113 ألفا و628 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و998 حالة .. مشيرة إلى أن 4 ملايين و526 ألفا و975 حالة تماثلت للشفاء في البرازيل التي تعد أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.