اليوم السابع
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الأوقاف تعلن ارتفاع صفحاتها باللغات الأجنبية إلى 21 صفحة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:18 م
الأوقاف تعلن ارتفاع صفحاتها باللغات الأجنبية إلى 21 صفحة وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أن عدد اللغات والصفحات التي تنشر بها وزارة الأوقاف إصدارتها الفكرية 21 صفحة تنطق بـ21 لغة، لافتة إلى أنه جار إنشاء صفحتين جديدتين إحداهما بلغة البشتو والأخرى باللغة البرتغالية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي المصري لنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في حركة التأليف والترجمة والنشر.

وتنشر وزارة الأوقاف، عبر قناتها على يوتيوب ومن خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك وكذلك من خلال صفحة وعى على "فيس بوك"، رسائل مترجمة بعدد من اللغات قالت عنها إنها تأتى فى إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها الدعوي، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطي إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامي، تقدم وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الرسائل الدعوية المترجمة للعالم، واستمرارا لدورها الريادي في نشر ثقافة السلام في دول العالم قولا وفعلا، وتأصيلا للعيش الإنساني المشترك، وتأكيدا منها على القواسم المشتركة بين الأديان .

 


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