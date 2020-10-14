الأوقاف تعفى مدير إدارة أوقاف المحلة ثان ومفتش دعوة من عملهما

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف إنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الغربية وما تم من مخالفة قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: "الشيخ "ع. ب" مدير إدارة أوقاف المحلة ثان - من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ "ع.ع" مفتش دعوة - من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف قررت أيضا نقل كل من: "ا.ن" إمام وخطيب ومدرس - من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ "ع.ر" إمام وخطيب ومدرس - من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ "ع.ع" إمام وخطيب ومدرس - من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر .

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزى الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة ، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

وحذرت وزارة الأوقاف من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين فى الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، قائلة:"حفاظا على هيبة الإمام ومكانته ، و دفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية ، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، مشددة على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور ، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور.