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الأمم المتحدة ترحب بإنشاء محكمتين متخصصتين في قضايا المرأة والطفل بليبيا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:43 ص
الأمم المتحدة ترحب بإنشاء محكمتين متخصصتين في قضايا المرأة والطفل بليبيا الامم المتحدة- ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بتعيين خمس قاضيات في محكمتين متخصصتين جديدتين في بنغازي وطرابلس، مخصصتين لنظر قضايا العنف ضد النساء والأطفالولفتت البعثة إلى أن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وأكدت البعثة فى بيان لها " تلتزم بعثة الأمم المتحدة، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً، وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.

 

 


الأمم المتحدة

ليبيا

محاكم ليبيا

طرابلس

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