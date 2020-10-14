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الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:45 م
الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس ، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

ويسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.


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