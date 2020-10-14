ارتفاع عدد وفيات كورونا فى تونس إلى 537 حالة

وكالات

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 537 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 34790 حالة إصابة .

وأشارت إلى أن 18 % من الوفيات سجلت لدى الفئة العمرية 65 سنة فما فوق و6 % بين 65 و 75 سنة فيما تتدني معدلات الوفاة لدى الأشخاص من الفئات العمرية الأقل سنًا.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل الوفيات بين 20 و25 حالة يوميًا من المنتظر أن يتزايد في الأيام القليلة القادمة.