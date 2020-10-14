اتهام ربة منزل وأسرتها بقتل طليقها بإلقائه من الطابق الثالث في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة اتهام ربة منزل وأسرتها، بالتسبب فى مصرع طليقها، بإلقائه من النافذة في منطقة الوراق، خلال جلسة لحل الخلافات الأسرية بينهما، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد سقوط شاب من نافذة الطابق الثالث، ما أسفر عن مصرعه، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجنى عليه توجه إلى منزل مطلقته، لحل خلافات عائلية بينهما، إلا أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بينهم، ما أسفر عن سقوطه من النافذة ومصرعه.

ووجه والد المجنى عليه، اتهاما لمطلقة ابنه وأفراد من أسرتها، بالتسبب فى وفاة ابنه، فتم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.