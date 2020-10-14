اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تسجل أكبر زيادة يومية فى وفيات كورونا منذ فبراير

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:45 م
إيران تسجل أكبر زيادة يومية فى وفيات كورونا منذ فبراير كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء 279 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي منذ فبراير ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا 29349.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن الوزارة سجلت 4830 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 513219.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي للتلفزيون إنه سيجري فرض حظر على الانتقالات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس في خمس مدن منها طهران حيث بلغ التفشي أعلى مستوياته.

وحذر نمكي من "شهور صعبة للغاية" ستشهدها البلاد التي أعلنت أول حالتي إصابة ووفاة بالفيروس يوم 19 فبراير.

وفي محاولة للحد من حالات الإصابة المتزايدة فرضت إيران وضع الكمامة في الأماكن العامة في طهران وحذرت من فرض غرامة على المخالفين. وتعتزم السلطات تطبيق ذلك في مدن كبرى أخرى.

 


ايران

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تفاصيل سقوط مدرس من الدور الثالث لعلمه بوجود حملة على سنتر الدروس الخصوصية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

تويتر يفضح كاني ويست ويكذب تغريدة تقدمه بمؤشرات انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

لعب العيال يتسبب فى مقتل مواطن بالهرم.. اعرف التفاصيل بساعة شيطان

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأرصاد تتوقع طقس معتدل شمالا ورياح نشطة مثيرة للرمال جنوب البلاد غدا

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 42 قطعة و97 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

الكول سنتر فى المؤسسات الخيرية.. اجمع تبرعات لتحصل على مرتبك

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

السكة الحديد تعلن أنواع وشروط والأوراق المطلوبة للاشتراكات قبل بداية الدراسة

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

طقس اليوم شديد الحرارة على الصعيد وشبورة مائية كثيفة شمال البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة