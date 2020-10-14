اليوم السابع
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إقليم كتالونيا يغلق الحانات والمطاعم ويضع قيودا جديدة لاحتواء كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:57 م
إقليم كتالونيا يغلق الحانات والمطاعم ويضع قيودا جديدة لاحتواء كورونا كتالونيا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن إقليم كتالونيا الإسبانى يستعد لإغلاق الحانات والمطاعم مجددا وبنفس الطريقة التى تمت فى مارس الماضى، كما أنه سيحد من سعة المحلات التجارية التى تزيد مساحتها عن 400 متر مربع إلى 30%، وبالمثل تم تعليق المعارض والمؤتمرات، بينما سيتم إغلاق المنتزهات والحدائق فى الساعة 8 مساءا، وسيتعين أيضا إغلاق غرف الألعاب والمتنزهات الترفيهية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعليق الأنشطة الرياضية غير الاحترافية ، على الرغم من أن التدريب ليس كذلك، والإجراءات الجديدة هي إضافة إلى تلك التي تم الإعلان عنها بالفعل للجامعات ، والتي لن تقدم دروسًا وجهًا لوجه اعتبارًا من الغد.

وأوضحت أن رد فعل التجار وأصحاب المطاعم سلبيا كما هو متوقع، فقد أعلن الاربعاء ارباب العمل فى قطاع Fecasarm وسيتم استئناف القرار أمام المحاكم لمنع إجراء يعتبرونه "غير عادى وغير متناسب".

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء 189194 حالة ، تمثل 1620 إصابة جديدة منذ يوم أمس ، منها 162.660 حالة إيجابية أكدتها تفاعل البوليميراز المتسلسل ، و 1.510 حالة في الـ24 ساعة الماضية.

وكان شهد الاقليم العديد من الأزمات تمنها تظاهرالآلاف والذين يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا، احتجاجا على زيارة الملك الإسبانى فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى برشلونة، وقام المحتجون بحرق صور للملك الإسبانى، مع رفع الأعلام الكتالونية، ولافتات مناهضة للحكومة الإسبانية.

 

 


كتالونيا

ازمة كتالونيا

فيروس كورونا

الاغلاق

الحانات والمطاعم

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