اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر بالشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:34 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر بالشرقية حادث - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث بين سيارتين نقل و ميكروباص، طريق بلبيس_ العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.
 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس - العاشر.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
 
 
 

مصر

اخبار مصرية

الشرقية

حادث تصادم

مستشفى بلبيس

العاشر من رمضان

طريق بلبيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة