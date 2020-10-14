إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث بين سيارتين نقل و ميكروباص، طريق بلبيس_ العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس - العاشر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.