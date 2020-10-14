إصابة شخصان فى حادث تصادم سيارتين شمال أسوان

أسوان - صلاح المسن

تعرض شخصان مساء البوم لإصابات متفرفة فى الجسم، جراء حادث تصادم في الكيلو 80 شمال أسوان ناحية مركز إدفو، حيث شهد طريق مصر أسوان الصحراوى بمركز إدفو بنطاق محافظة أسوان اليوم، حادث تصادم سيارتين وهو ما أسفر عن اصابة شخصين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام.

وكانت غرفة عمليات الأسعاف بأسوان قد تلقت إخطارا بوقوع الحادث وانتقلت القيادات الأمنية الى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التى قامت بنقل المصابين فى الحادث، إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.