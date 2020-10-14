أمطار غزيرة فى الهند تودى بحياة 12 شخصا وتضر بالمحاصيل

قال مسؤولون حكوميون في الهند اليوم الأربعاء إن الأمطار الغزيرة أودت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب البلاد وتسببت في سيول واسعة النطاق في مدينة حيدر اباد، موطن شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.

وأضاف المسؤولون إن انهيار جدار أدى إلى مقتل تسعة أشخاص في حيدر اباد، عاصمة ولاية تيلانجانا في جنوب البلاد، بينما لقي الثلاثة الآخرون حتفهم في حوادث منفصلة. كما اجتاحت السيول ولاية أندرا براديش المجاورة.

وذكر مسؤول حكومي أن منسوب مياه الأمطار في أجزاء كثيرة من حيدر اباد زاد عن 25 سنتيمترا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما غمرت مياه السيول الطرق الرئيسية وتسببت في فوضى واسعة.

أعلنت السلطات في حيدر اباد اليوم وغدا عطلة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم.

وقال تجار إن الأمطار أضرت بحقول الأرز ومحاصيل أخرى مثل الذرة والقطن والحبوب، لكنهم أشاروا إلى إن من السابق لأوانه تقييم حجم الخسائر بالكامل.