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أمريكي يكسر رقما قياسيا بموسوعة جينيس بقطع 40 تفاحة في دقيقة.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:33 م
أمريكي يكسر رقما قياسيا بموسوعة جينيس بقطع 40 تفاحة في دقيقة.. فيديو امريكى يقطع التفاح
كتب محمد شعلان

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نجح مواطن أمريكي يدعى ديفيد راش من ولاية أيداهو في أمريكا، في تحطيم رقم قياسي مسجل باسمه في موسوعة جينيس قطع فيه 36 تفاحة في دقيقة واحدة قبل عامين، ليقوم الأمريكي ديفيد راش هذه المرة بقطع 40 تفاحة في دقيقة واحدة، وهو يقوم ببعض الحركات "البهلوانية" من خلال قذف 3 سكاكين في الهواء مثل عروض السيرك.

وعرضت وسائل إعلامية أمريكية، فيديو، للحظة تسجيل الرقم القياسي الجديد في تقطيع التفاح، وقال ديفيد راش، الذي كان يمارس ألعاب الخفة منذ 2004، إن الأمر استغرق عامًا ونصف العام من التدريب الشاق، وعدة أسابيع من الاستعداد الجاد للوصول إلى هذا المستوى".

امريكى يقطع التفاح
امريكى يقطع التفاح

وتمكن المواطن الأمريكي ديفيد راش من ولاية أيداهو في أمريكا من قطع 40 تفاحة من أصل 41 حبة ألقاها عليه مساعده خلال دقيقة واحدة.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن مراهقة من ولاية تكساس تدعى مارسى كورين، قد حطمت رقمين قياسيين بموسوعة جينيس الأول باعتبارها الأنثى صاحبة أطول ساقين، والثانى باعتبارها المراهقة صاحبة أطول ساقين.

وتمثل ساقى ماسى حوالى 60% من إجمالى طولها. ويبلق طول ساقها اليسرى أكثر من 53 بوصة، فى حين أن ساقها اليمنى أقصر قليلا وطولها 52.874 بوصة.

وفى فيديو نشرته مجموعة جينيس للأرقام القياسية على قناتها على يوتيوب، تحدثت والدة كورين عن إدراكها أن ابنتها أطول من نظرائها فى مرحلة مبكرة. وقالت أنه تعتقد أن هناك جين ما يمنحها هذا الطول. ويبلق طول ماسى 6 أقدام و10 بوصات، بينما يبلغ طول والدها 6 أقدام و6 بوصات، وشقيقها 6 أقدام و4 بوصات، وتعد والدتها الأقصر بطول 5 أقدام و7 بوصات.

وقالت كورين إنها قبل حوالى عام، توقفت عن الاهتمام عما يعتقده الناس بشأنها، وبمجرد أن توقفت عن الاهتمام لم تعد تتأثر بأى شيء.


موسوعة جينيس

قطع تفاح

امريكي يدخل موسوعة جينيس

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