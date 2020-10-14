اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أكتوبر 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعين منسقا لشؤون التبت وسط توتر متزايد مع الصين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:16 م
أمريكا تعين منسقا لشؤون التبت وسط توتر متزايد مع الصين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مسؤولا كبيرا في مجال حقوق الإنسان منسقا خاصا لقضايا التبت في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين وسط توتر متزايد في العلاقات بين واشنطن وبكين.
 
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرا منذ بداية رئاسة ترامب في عام 2017.
 
وقال بومبيو في بيان إن ديسترو "سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين جمهورية الصين الشعبية والدالاي لاما أو ممثليه وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية".
 
ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأمريكي، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.
 
يأتي التعيين في وقت تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب مجموعة من القضايا منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي وفيروس كورونا.
 
وسيطرت الصين على التبت عام 1950 فيما تصفه بأنه "تحرير سلمي" ساعد منطقة الهيمالايا النائية على التخلص من ماضيها "الإقطاعي". لكن منتقدين بقيادة الزعيم الروحي المنفي الدالاي لاما يقولون إن حكم بكين يصل إلى حد "الإبادة الثقافية".

أمريكا

الصين

روبرت ديسترو

التبت

وزير الخارجية الأمريكي

مايك بومبيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

"الرى" تعلن توفير قروض للمزارعين الراغبين فى التحول للرى الحديث بفائدة 5%

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

النقل العام تطبق قرار إعفاء كبار السن من تذكرة الركوب ببطاقة الرقم القومى

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

تعقيم وبطاقة صحية لكل طالب..اعرف كيف استعدت القاهرة لبدء الدراسة × 17معلومة

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

محافظ الإسكندرية: هبوط شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

حملة ترامب: أوباما قطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد فوز السيسى لخدمة الإخوان

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا رفض أى إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

عزت العلايلى يسترجع ذكرياته مع محمود ياسين: إنسان عظيم

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض للانتقادات بسبب صورة غلاف لمجلة أزياء .. اعرف القصة

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة