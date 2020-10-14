ألمانيا تحث الشباب على المشاركة فى مواجهة انتشار كورونا

كتب أحمد عرفة

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات فى الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة فى تحديد مدى نجاح بلادها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت أنجيلا ميركل، بعد اجتماع اتفقت فيه هى وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على تفشى الفيروس: "نحن بالفعل فى مرحلة النمو المتسارع لفيروس كورونا، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجى بعد إلقاء اللوم مرارا وتكرارا على الحفلات الخاصة في تفشي المرض في المدن الألمانية، متابعة: يجب أن ندعو الشباب بشكل خاص إلى الاستغناء عن عدد قليل من الحفلات الآن من أجل حياة طيبة غدا أو بعد غد.