اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 42.28 دولار لبرنت و40.02 دولار

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:04 م
أسعار النفط تسجل 42.28 دولار لبرنت و40.02 دولار نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 42.28 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر منخفضة بمقدار 17 سنتا أو ما يوازي  0.4% وسجل  خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  40.02 دولار للبرميل  منخفضا بمقدار 18 سنتا أو ما يوازي  0.5%. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي وفقا لرويترز وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
 
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.
 
وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج هناك إلى 700 ألف برميل يوميا في ديسمبر من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.
 
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة" وأضاف التقرير "من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت".

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

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