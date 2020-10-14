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أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:07 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 14-10-2020 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

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استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء عند 825 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بقيمة 10 جنيهات، فيما استقرت أوقية الذهب عند 1890 دولار حتي الآن.

 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 707.25 جنيه.

عيار 21 سجل 825 جنيها.

عيار 24 سجل 942.75 جنيه.

 

وتباينت أسعار العملات اليوم  أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم:  15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو الأوروبى: 18.34 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.74 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى: بلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.


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