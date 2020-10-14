أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض أسعار الخيار ليبدأ من 3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

انخفضت أسعار الخيار اليوم الأربعاء 14-10-2020، وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار اسعار جميع الأصناف في سوق العبور اليوم، مشيرا إلي أن المعروض في السوق يلبى الاحتياجات وأنه لا توجد أي نقص في محصول معين، وهو ما انعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلك.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الخيار شهدت شهدت انخفاض، حيث انخفض سعر الكيلو ليتراوح بين 3-4 جنيهات للكيلو للبلدي والصوب وذلك مقابل 4-7 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الكوسة 3-4 جنيهات، أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-11 جنيها.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو الطماطم سجلت 2 إلي 3 جنيهات، والبصل بين 2.5-4 جنيهات، والباذنجان بأنواعه من ليتراوح بين1-2.5 جنيها، والفلفل رومي 3-5 جنيهات، والفلفل حريف 2.5-3.5 جنيها، والخيار من 4 إلي 6 جنيهات، والبامية من 10 إلي 14 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والقلقاس من 2.50 إلي3.50جنيها، والملوخية من 1.50 جنيه إلي 2.50 جنيها.

والجدير بالذكر أن اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة تتابع، من خلال لجانها المرورية بالحقول العروة النيلى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 23 صنف منها " الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر النيلى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، لاكثر من 23 صنف منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، والكرنب، والفاصوليا، ولاتوجد مشكلة سواء في الإنتاج أو السعر وجميع الأصناف متوفرة بالأسواق وبسعر فى متناول الجميع.