أرقام هامة فى قضية الزيادة السكانية وتأُثيرها على التنمية.. تعرف عليها

كتبت إيمان علي

لازالت تمثل قضية الزيادة السكانية، عائقا كبيرا للدولة المصرية فى مسيرة التنمية والتقدم، ووفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، أن عدد السكان فى مصر أصبح 101 مليون نسمة، وذلك "من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020" أى 177 فردا كل ساعة أى 3 أفراد كل دقيقة.

وهو ما حذر منه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خاصة وأن هذه القضية تعد تحديا كبيرا يلتهم ثمار التنمية، ونرصد أرقام هامة تظهر حجم هذه القضية وما تكلفه للدولة وفق ما أعلنه الجهاز المركزى، وما أعلنه مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة التى انعقدت الأسبوع الجارى:

- زيادة المليون نسمة الأخيرة في عدد سكان مصر تحققت خلال 235 يوما "سبعة أشهر و 25 يوما".

- مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بعام 1980، الآن كل 13.5 ثانية.

- عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %.

- الزيادة السكانية كل شهر تبلغ 127660.

- الزيادة السكانية اليومية تبلغ 4255.

- مصر قد تواجه تضاعف حجم السكان خلال 50 عاما، بواقع 200 مليون نسمة.

- تستهدف الدولة أن نصبح 108 مليون نسمة فقط خلال 2030 إذا أدرك الجميع حجم التحدى .

- متوسط الدعم لكل مواطن كان فى عام 2000 يصل إلى 200 والآن أصبح 3200 جنيه.

- متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700، وأصبح 22700 جنيه.

- أسهمت الزيادة السكانية فى تضاعف الإنفاق على التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى 8 أضعاف.

- وتضاعف الإنفاق على الصحة 11.3 ضعف.

- كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما.

- الدولة استثمرت 585 مليار جنيه على كل الخدمات لفئة عمرية بداية من المولد حتى عام 2020.



