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أردوغان يمنع عرض مسرحية "الأبواق والتوت البري" بزعم ترويجها لمنظمة إرهابية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:16 م
أردوغان يمنع عرض مسرحية "الأبواق والتوت البري" بزعم ترويجها لمنظمة إرهابية اردوغان
كتب: أحمد علوى

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منعت السلطات التركية، مسرحية باللغة الكردية كان  من المقرر ان يتم عرضها في مسرح بلدية في إسطنبول للمرة الأولى منذ تأسيس المسرح قبل 106 سنوات. وكانت مسرحية "بيرو" وهي ترجمة كردية لمسرحية "الأبواق والتوت البري" للكاتب الإيطالي، داريو فو، مدرجة في برنامج أكتوبر في المسرح البلدي بإسطنبول، الذي يضم عشرات القاعات الموزعة في كافة أنحاء المدينة، وأسس عام 1914.
 
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، كان يفترض أن يجري العرض الذي تقدمه الفرقة المستقلة "تياترا جيانا نو" أو "مسرح الحياة الجديدة"، مساء الثلاثاء، وللمرة الأولى في القاعة الواقعة في حي غازي عثمان باشا.
 
وقالت الممثلة، روجيش كيريدجي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنا على المسرح، ومستعدين لبدء العرض وبانتظار المشاهدين حين وصلنا قرار المنع".
 
واعتبرت كيريدجي أن "هذا عار على البلاد وأن هذه المسرحية عرضت بكل اللغات في العالم. لماذا سيشكل عرضها بالكردية تهديداً للنظام العام؟ كنا سنضحك معاً على مسرحية كوميدية، لكن لم يسمح بذلك".
 
لكنّ السلطات التركية ما لبثت أن نفت أن يكون سبب منع المسرحية هو عرضها باالغة الكردية، مؤكّدة أنّ المنع سببه أن المسرحية بدت و كـأنها "دعاية لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
 
وقال إسماعيل كاتاكلي، المتحدّث باسم وزارة الداخلية، إنّ "العروض المسرحية باللغة الكردية مسموحة طبعاً. لكن لا يمكن للمرء أن يتساهل مع مسرحية تحتوي على دعاية لحزب العمال الكردستاني"، و إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين أعطوا الضوء الأخضر لعرض المسرحية.
 
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تركيا

الغاء مسرحية فى تركيا

قمع النظام التركى

اخبار العالم

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