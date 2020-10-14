أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-10-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول، اليوم الأربعاء، 14-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العامة للصوامع والتخزين، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، جي بي اوتو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المهندس للتأمين، بي انفستمنتس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، النساجون الشرقيون للسجاد.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 348.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.94%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 57.7 مليون جنيه، 168.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1028 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على جميع أسهم معامل الحياة ذات الخمسة أفرع بمحافظة قناة مقابل 4 ملايين جنيه يسدد منها 500 ألف جنيهاً مع توقيع عقد البيع وسداد باقي المبلغ في 25 يناير لعام 2021، طبقاً لما سيفسر عنه الفحص النافي للجهالة، وطبقاً للمبيعات الفعلية المدققة من سبيد ميديكال لمدة 3 شهور تبدأ من 20 أكتوبر الجاري وتنتهي في 19 يناير المقبل.

كما أعلنت الشركة، عن موقفها مما نشر حول تخارج مجلس الإدارة واستقالته، حيث أكدت أن مجلس الإدارة ليس لديه نية في تغيير المنهجية الخاصة بالإدارة أو تخارج من قبل المديرين أو ما غير ذلك، وأن المجلس الحالي مستمر على الأقل حتى انتهاء مدته في 2024، كما أن قواعد القيد تنص على تجميد نسبة من الأسهم، وأنه لا توجد نية حتى بعد فك هذا التجميد لتغيير الإدارة أو التخارج الكلي بل بالعكس فإن الشركة مازالت في مرحلة مبكرة من النمو.

السويس للأسمنت

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 20.1 مليون سهم بنسبة 28.068 % (المكملة لنسبة 100%) من أسهم رأس مال شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، بسعر 7.18 جنيه للسهم، وتبدأ فترة سريان العرض لمدة 25 يوم عمل من جلسة التداول 15 أكتوبر وحتى نهاية جلسات تداول 19 نوفمبر، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

كما أعلنت عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 59.8 مليون سهم بنسبة 32.878 % (المكملة لنسبة 100%) من أسهم رأس مال شركة أسمنت السويس، بسعر 7.50 جنيه للسهم، وتبدأ فترة سريان العرض لمدة 25 يوم عمل من جلسة التداول 15 أكتوبر وحتى نهاية جلسات تداول 12 نوفمبر، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 18.1 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 10 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برايم القابضة للاستثمارات المالية 411.4 ألف سهم، 330 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 1979 سهم، 1000 سهم، 520 سهم، 91536 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 50 ألف سهم، 512 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، 300 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي.