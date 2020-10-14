أحمد عكاشة: إصابة شخص بالخرف كل 3 ثوانى على مستوى العالم ممن هم فوق الـ65 عاما

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، أن فى مصر أكثر من 7 مليون مواطن فوق سن الـ 65 عاما، وفى عام 2030 سيكون هناك ما لا يقل عن مليون واحد فوق 65 عاما، وقال إن منهم حاليا هناك 600 ألف مواطن مصاب بالخرف، مؤكدا على أن الخرف لا يعد مرض "الزهايمر" فقط ولكن هناك أنواع كثيرة منه، ولكن الزهايمر يصاب به 605 من مرضى الخرف.

وأشار مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، خلال لقاء حوارى، مساء أمس يوم الثلاثاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، إلى أن فى عام 2030 منتظرين أن يكون هناك فوق المليون مواطن مما هم أكبر من 65 عاما مصابون بالخرف.

وأكد الدكتور أحمد عكاشة، على أن العالم جمع فى عام 2015 كان هناك 46 مليون مصاب بالخرف، وأن فى عام 2020 سيصبح الرقم 50 مليون مصاب، أما فى عام 2030 سيكون هناك 75 مليون شخص مصاب بالمرض، وفى عام 2050 سيكون هناك مليار ونصف المليار شخص مصاب بالخرف ممن هم فوق الـ 56 عام، مؤكدا على أنه الأن وعلى مستوى العالم يصاب شخص بالخرف كل 3 ثوانى.

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، قائلا إنه إلى الأن لا يوجد علاج للخرف، وكلن نمتلك الرعاية، والأهم هو رعاية الشخص الذى يرعى مصاب الخرف، مؤكدا على أن الذين يصابون سريعا هم الابن أو البنت.