اليوم السابع
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أبخازيا تناشد روسيا مساعدتها فى مكافحة كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:00 ص
أبخازيا تناشد روسيا مساعدتها فى مكافحة كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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توجه وزير الدفاع الأبخازي فلاديمير أنوا لنظيره الروسي سيرغي شويغو، بطلب نشر مستشفى ميداني في أبخازيا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في عددهم.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فقد جاء في رسالة وجهها أنوا لشويغو "نتوجه لكم بطلب تقديم مساعدة طارئة لنا بإرسال مستشفى ميداني مؤقت إلى جمهورية أبخازيا بـ500 سرير، مع فريق طبي وتجهيزات طبية خاصة وأدوية ضرورية".

وبرر وزير الدفاع الأبخازي طلبه بتدهور حاد للوضع الوبائي في الجمهورية، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبدأ الوضع الوبائي في أبخازيا في التدهور بشكل سريع منذ 22 يوليو الماضي، إذ جرى الكشف في البلاد عن 2392 إصابة و22 حالة وفاة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ما بين 7 أبريل و15 يونيو، التي تم تسجيل 38 حالات إصابة فقط خلالها وتعافت جميعها من المرض باستثناء حالة واحدة.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى ازدحام المستشفى الوحيد المخصص لمعالجة مرضى "كوفيد-19" في أبخازيا واضطرار معظم المصابين به لتلقي العلاج منزليا.

 

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