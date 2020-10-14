آلاف الكوريين الشماليين يرتدون الكمامات الطبية فى العرض العسكرى.. فيديو

كتب عامر مصطفى

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يوضح ظهور آلاف الكورييين الشماليين وسط حضورهم عرضاً عسكرياً والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.



وقال التقرير، إن آلاف الكوريين الشماليين في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ دعما للحكومة، وخلافا لما حصل خلال العرض العسكري الذي أقيم قبل يومين، وضع جميع المشاركين كمامات.



وأضاف التقرير، وقد نظمت السلطات هذا التجمع الذي تم الاثنين، بمناسبة بدء "حملة الثمانين يوما"، وهي حركة جماهيرية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر قبل عقد مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في كانون الثاني يناير.



يذكر أن الدعوة إلى مثل هذه التعبئة شائعة في كوريا الشمالية مع اقتراب المناسبات الكبرى، وتترجم إلى العمل لساعات طويلة والقيام بمهمات إضافية.