53 بئرا جديدا للغاز على خريطة الإنتاج بمعدل 1835 مليون قدم مكعب يوميا

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم وضع نحو 53 بئرا جديدا للغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج خلال عام 2019.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حجم الإنتاج الأولى لتلك الآبار بلغ حوالى 1835 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالى 24 ألف برميل متكثفات يوميا.

يذكر أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال 2020-2019 تمثل فى حفر12 بئرًا استكشافيًا فى البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7اكتشافات، وفى مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالى 31 بئرًا وإنتاج أولى حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يوميًا وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتى تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، فضلًا عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.