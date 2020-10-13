اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:27 م
خالد صلاح
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21 مرشحا يتنافسون فى انتخابات النواب على مقعدين بإطسا فى الفيوم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:43 م
21 مرشحا يتنافسون فى انتخابات النواب على مقعدين بإطسا فى الفيوم انتخابات مجلس النواب
الفيوم رباب الجالي

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تعتبر الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم ومقرها مركز إطسا من أكثر الدوائر اشتعالا خلال انتخابات مجلس النواب، حيث تعتمد الدائرة على القبلية والعائلات ورصيد المرشح وعائلته لدى الناخبين، كما أن بها عائلات تمكنت من الاحتفاظ بمقعد في مجلس النواب لدورات عديدة بمرشحين مختلفين من أبناء العائلة، وبلغ عدد المرشحين على المقعدين المخصصين بالدائرة في الانتخابات القادمة 21 مرشحًا ومرشحة.

والمرشحون هم: كامل محمود كامل فيصل النائب السابق خلال الدورة الأخيرة، وكمال عبد الحليم عطية محمود، وياسر عبد التواب سلومة محمد النائب السابق عن الدورة الأخيرة.

وأيضا كلا من حسام خليل عبد الرازق أبو بكروعلي ربيع محمد السيد، وعلي محمد نصر علي، وسيد حمدين عبد الغني عبد الحميد، ومحمود أحمد مكاوي شحاته، وهناء قرني عبد السميع عبد النبي، وناصر أحمد علي هيكل، ومحسن صدقي قاسم إبراهيم، وهيثم محمد أحمد إبراهيم، ومعتز أحمد عبد الفتاح عبد الحميد، وحمدان جمعة عبدالله يونس، وهاني عبد الفتاح عبد الموجود محمد، ومحمد محمود محمد فريتم، ومصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، ورجب محمد رمضان عبد الكريم، ونصر الدين شريف عبد العاطي شريف، وهمت مصطفى حميدة عبد المنعم، ، وعلي شلبي السيد فتح الباب.

 
وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.
 
وفى هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التى تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التى تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

 

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:
الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:
تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النخهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

 


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