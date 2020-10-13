21 مرشحا يتنافسون فى انتخابات النواب على مقعدين بإطسا فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تعتبر الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم ومقرها مركز إطسا من أكثر الدوائر اشتعالا خلال انتخابات مجلس النواب، حيث تعتمد الدائرة على القبلية والعائلات ورصيد المرشح وعائلته لدى الناخبين، كما أن بها عائلات تمكنت من الاحتفاظ بمقعد في مجلس النواب لدورات عديدة بمرشحين مختلفين من أبناء العائلة، وبلغ عدد المرشحين على المقعدين المخصصين بالدائرة في الانتخابات القادمة 21 مرشحًا ومرشحة.

والمرشحون هم: كامل محمود كامل فيصل النائب السابق خلال الدورة الأخيرة، وكمال عبد الحليم عطية محمود، وياسر عبد التواب سلومة محمد النائب السابق عن الدورة الأخيرة.

وأيضا كلا من حسام خليل عبد الرازق أبو بكروعلي ربيع محمد السيد، وعلي محمد نصر علي، وسيد حمدين عبد الغني عبد الحميد، ومحمود أحمد مكاوي شحاته، وهناء قرني عبد السميع عبد النبي، وناصر أحمد علي هيكل، ومحسن صدقي قاسم إبراهيم، وهيثم محمد أحمد إبراهيم، ومعتز أحمد عبد الفتاح عبد الحميد، وحمدان جمعة عبدالله يونس، وهاني عبد الفتاح عبد الموجود محمد، ومحمد محمود محمد فريتم، ومصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، ورجب محمد رمضان عبد الكريم، ونصر الدين شريف عبد العاطي شريف، وهمت مصطفى حميدة عبد المنعم، ، وعلي شلبي السيد فتح الباب.