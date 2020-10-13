‏رصف طرق وكبارى بتكلفة 245 مليون و 800 ألف جنيه بمدينة الحسينية بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق معدلات تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمركز ومدينه الحسينيه بطول 73.5 كم وبتكلفة 245 مليون و800 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بنطاق المحافظه بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول الى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين , مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أنه جارى تنفيذ أعمال إزدواج طريق فاقوس / الحسينية ( مرحلة أولى ) فى المسافة من سعود وحتى كفر عمار بطول 13.5 كم وبتكلفة 67 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال الى 87.4% وأعمال إزدواج طريق فاقوس / الحسينية ( مرحلة ثانية ) فى المسافة من كفر عمار وحتى فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة 80 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 87.4% وأعمال إزدواج طريق القصاصين / الصالحية بطول 25 كم وبتكلفة 80 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 89.9% .

أضاف مدير مديرية الطرق أنه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق ‏جسر مصرف رمسيس/ ترعة السلام ( القطاعى الأول والثانى بطول 23 كيلو متر وبتكلفة 18 مليون و 800 ألف جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال الى 60% ،مشيراً إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات .



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