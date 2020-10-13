وقف تجارب لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا بعد إصابة أحد المشاركين بمرض غريب

قالت شركة جونسون آند جونسون إنها أوقفت التجارب السريرية للقاح مرشح لمرض كوفيد-19 مؤقتا بعد إصابة أحد المشاركين بمرض لا تفسير له، مما يؤخر واحدا من أبرز الجهود المبذولة لاحتواء الجائحة العالمية.

وقالت الشركة في بيان أمس الاثنين إن مجلسا مستقلا لمراقبة البيانات والسلامة وكذلك أطباء الحالات السريرية والسلامة بالشركة يعكفون على دراسة وتقييم المرض الذي أصيب به المشارك.

وأضافت الشركة أن التوقف يعتبر أمرا عاديا في التجارب الكبيرة التي تجرى بمشاركة عشرات الآلاف من البشر. وقالت إن "التوقف بهدف الدراسة" عن إعطاء جرعات من اللقاح المقترح مختلف عن "التوقف لأغراض تنظيمية" بأوامر من السلطات الصحية.

لكن الخطوة التي أقدمت عليها جونسون آند جونسون تأتي بعد خطوة مماثلة اتخذتها شركة أسترازينكا.