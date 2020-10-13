اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يوضح كيفية تحويل فريق غزل المحلة لشركة مساهمة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:36 م
وزير قطاع الأعمال يوضح كيفية تحويل فريق غزل المحلة لشركة مساهمة جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه لم يكن يعلم أن نادى غزل المحلة لديه كل هذه الشعبية عند أهالى الدلتا، إلا بعدما قام بالكتابة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وشاهد فرحة المصريين، مؤكدا على ان نادى بذلك الحجم يستحق الصعود إلى الدورى الممتاز، وكذلك يستحق التطوير الذى سيحدث له فى الفترة المقبلة 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج 90 دقيقة، والذى تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، على فضائية المحور، أن الفكرة الخاصة بطرح نادى غزل المحلة فى البورصة مازالت فكرة مبدئية، والذى دفعنا بالتعجيل بهذه الفكرة هو صعود النادى للدورى الممتاز، وذلك لتمويل ودعم الفريق فنيا وإداريا.

وأشار هشام توفيق، إلى أن أوضع الشركة نفسها نحتاج إلى كل جنيه نضعه فيها، وانه يتم الاستثمار بشركة غزل المحلة بمبلغ 7 مليارات جنيه بالمعدات والمكن الخاص بالتشغيل، فخطرت لى الفكرة، وهى طرح أو اكتتاب عام للجمهور، عوضا عن شراء النادى من أحد من رجال الأعمال أو احد المستثمرين بالخارج.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أن نادى غزل المحلة وضعه مختلف لأنه يمتلك قعدة شعبية كبيرة، فلو كل مواطن من محبيه اقتطع مبلغ صغير ووضعه فى النادى، وشراء أسهم فى شركة الكرة الجديدة للمساهمة فى تطوير النادى، مشيرا إلى أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 سمح بإنشاء الشركات المساهمة، مضيفا أن هناك لجنة مع وزارة الشباب والرياضة للتعجيل بإنشاء الشركة، وسيتم الاتفاق مع مجلس إدارة النادى، وكذلك مجلس إدارة شركة المحلة حتى تنجح الفكرة.

 


هشام توفيق

وزير قطاع الاعمال

غزل المحلة

فريق غزل المحله

الدورى المصرى

البورصه المصريه

الفيس بوك

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