وزير قطاع الأعمال يلتقى رؤساء النقابات العامة لبحث لائحة الموارد البشرية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، اجتماعا مع قيادات اتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وذلك لبحث مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة، والتى تم إرسالها للشركات مؤخرا لإبداء رأيها فيها ولا سيما فى ظل حالك الرفض التامة من نقابات الشركات الفرعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للائحة فيما يتعلق بالأجور والحوافز والبدلات والعلاج وغيرها من بنود اللائحة .

وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة لشركة باتا اليوم أن الشركات تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات وما سبتم الاتفاق عليه فيما يتعلق باللائحة بحيث يتم التطبيق فى الشركات بعد التوافق عليها واقرارها.

وكانت النقابات العامة قدت اجتماعات مع كافة النقابات الفرعية لإبداء الملاحظات على اللائحة وسيتم التباحث فيها مع وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع المنعقد حاليا، بحيث يتم الاستجابة لطلبات العاملين وتعديل بعض البنود ولا سيما المتعلقة ببدلات الانتقال والارباح والعلاج التغيرات التى تطرأ على الرواتب بعد تطبيق اللائحة وبعد اقرار تعديلات قانون 293 لسنة 1991، المعدلة بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

جدير بالذكر أن بعض الشركات شهدت وقفات احتجاجية اعتراضا على اللائحة، فيما ابدت بعض النقابات ملاحظاتها عليها لتعديلها .