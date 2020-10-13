وزير قطاع الأعمال: التحالف الوطنى سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين

إبراهيم سعيد

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن تحالف صناعي لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاعي الاعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لإنعاش وإحياء علامة النسر تعبيرا عن انتاجنا المحلى الوطني واهتمام الدولة باعتبارها قضية قومية وطنية.

وأكد الوزير هشام توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامية ريهام إبراهيم " المذاع على فضائية cbc، أن هذا الاتفاق يأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا، وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود، واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأشار إلى تحالف وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها مثلا الجرارات الزراعية، وأن التحالف الوطني سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين.

وأكد، أن 56 % من استهلاك مصر من الإطارات يأتي من الخارج، وشركة النصر لإنتاج 25 ألف عربية كهرباء مما يساعد على الارتقاء بالصناعة المصرية المحلية.