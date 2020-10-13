وتابع وزير الخارجية قائلًا : "لقد بدأ بالفعل واقع جديد: عاد كل من أراد أن يعود، وبقي كل من قرر البقاء في مكانه.. لذلك من المهم الآن عدم خلق تدفقات هجرة جديدة، لأن كل حركة تُعرض للخطر".

وأشار كوليبا إلى أن المجتمع كان مستعدًا لقيود صارمة ولكن الحكومة لا ترى هذا الاستعداد الآن، كما يتعين التفكير في العواقب المترتبة على الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا.