اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار: المتحف المصرى بالتحرير لن يموت وجارى تطويره

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:16 م
وزير السياحة والآثار: المتحف المصرى بالتحرير لن يموت وجارى تطويره وزير السياحة
كتبت آمال رسلان

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روى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، خلفيات قرار نقل بعض القطع الاثرية من المتحف المصرى بالتحرير للمتاحف الاخرى، لافتا الى ان المتحف اصبح صغير ولا يستوعب كافة الاثار المتواجدة خاصة انه تم انشاءه  قبل الاكتشافات الاثرية الكبيرة وأهمها مقبرة توت عنخ امون، ولذلك  اتخذت الدولة قرار بعرض الاثار الخاصة بالفرعون الذهبى بالمتحف الكبير، والمومياوات الملكية بمتحف الحضارة، مشددًا على أن المتحف المصرى لن يموت لأنه لازال يمتلك قطع اثرية فريدة وسيتم تطويره.
 
 
و قال الدكتور خالد العنانى خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناةON E، إن تابوت انجم عنخ المذهب والذى تم استرجاعه من امريكا بعد خروجه بطريقة غير مشروعة فى 1971، يعتبر من اهم المعروضات فى المتحف القومى للحضارة.
 
وأكد العنانى، أن الوزارة تستعيد آلالف الآثار سنويًا، ولكن الأمر يحتاج تضافر جميع جهود الدولة ووزارة الخارجية للتواصل مع الدول الأخرى واستعادة آثارنا.
 

 


عنخ المذهب

تابوت

وزير السياحة

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