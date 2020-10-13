اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية يلتقى غدا يالوزارة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:40 م
وزير الخارجية يلتقى غدا يالوزارة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الأربعاء، نيكولاى ملادينوف، المُنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.
 
كان نيكولاى ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط قد دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل. 
 
وأشار فى كلمة له شهر يونيو الماضى حول مخطط إسرائيل لضم أراضى الضفة الغربية، أن ضم الضفة الغربية سوف يكون له تداعيات كبيرة وتؤدى إلى زعرعة الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية، وهناك مخاطر بأن يكون لها تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية الهشة. 
 
وتابع: "ينبغى أن يكون هناك حوار وعدم الانزلاق إلى الفوضى وعدم اتخاذ قرارات أحادية، داعيا المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من اجل عدم تطبيق هذا القرار". 

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

ملادينوف

عمليه السلام في الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بين مصر والعراق والأردن يخرج برسائل حاسمة.. شكرى: لدينا رؤية مشتركة لحفظ الأمن القومي العربي ودول إقليمية تنقل إرهابيين لليبيا.. وزير خارجية الأردن: توافق على إقامة المدينة الصناعية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:00 م

شكرى يؤكد تمسك مصر بحل "ليبي ـ ليبي".. ويكشف مسار التعاون مع الأردن والعراق

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:24 م

شكري فى مؤتمر مع وزيرى خارجية الأردن والعراق: لدينا رؤية مشتركة للأمن القومى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة