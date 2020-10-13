وزير الخارجية يلتقى غدا يالوزارة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام

كتب : أحمد جمعة

يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدًا الأربعاء، نيكولاى ملادينوف، المُنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

كان نيكولاى ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط قد دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار فى كلمة له شهر يونيو الماضى حول مخطط إسرائيل لضم أراضى الضفة الغربية، أن ضم الضفة الغربية سوف يكون له تداعيات كبيرة وتؤدى إلى زعرعة الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية، وهناك مخاطر بأن يكون لها تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية الهشة.

وتابع: "ينبغى أن يكون هناك حوار وعدم الانزلاق إلى الفوضى وعدم اتخاذ قرارات أحادية، داعيا المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من اجل عدم تطبيق هذا القرار".