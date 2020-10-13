وزير الخارجية الأردنى ينقل رسالة من الملك عبد الله إلى الرئيس السيسى

أبرزت وزارة الخارجية الأردنية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوزير الأردنى أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وقالت فى بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، جاء نصه كالتالى:
"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، الذى نقل إليه رسالة من جلالة الملك عبدالله الثانى، إلى فخامته، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية، خصوصاً فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة والعالم وبما يسهم فى خدمة المنطقة العربية وتطوير العمل العربى المشترك".
وأكد الرئيس السيسى، خلال استقباله الصفدى فى القاهرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، على أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنه فرض محددات وخطوط الأمن القومى العربى.
وأكد الصفدى دعم المملكة للجهود المصرية للوصول لحل للأزمة فى ليبيا يضمن وحدتها وأمنها وأمن دول جوار ليبيا.
وأجرى الصفدى، ونظيره المصرى سامح شكرى، محادثات ثنائية قبل عقد محادثات ثلاثية مع وزير الخارجية العراقى فى إطار آلية التعاون الثلاثى، وبحث الوزراء سبل وآليات تنفيذ قرارات ومخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة التى عقدت فى عمان فى شهر أغسطس الماضى، التى أكد القادة فيها أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائى ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعى لتكامل الموارد بين البلدان الثلاث الشقيقة وخاصة فى ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحى والغذائى والاقتصادى.
وأكد الوزراء الثلاث أهمية استمرار الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المُستندة إلى مخرجات قمة القادة الثالثة فى عمّان والتى ركزت على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادى، والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما يعمق التعاون فى مواجهة تبعات الجائحة، كما بحث الوزراء المهام المُنوطة بالسكرتاريا التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.
إلى ذلك التقى الصفدى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبحث معه التطورات فى المنطقة وأليات تفعيل العمل العربى المشترك فى هذه الظروف الصعبة التى تستدعى تعاوناً وتنسيقاً أعمق.
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