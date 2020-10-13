وزير الخارجية الأردنى ينقل رسالة من الملك عبد الله إلى الرئيس السيسى

كتب محمد تهامى زكى

أبرزت وزارة الخارجية الأردنية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوزير الأردنى أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وقالت فى بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، جاء نصه كالتالى:





"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، الذى نقل إليه رسالة من جلالة الملك عبدالله الثانى، إلى فخامته، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية، خصوصاً فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة والعالم وبما يسهم فى خدمة المنطقة العربية وتطوير العمل العربى المشترك".





وأكدت الرسالة الحرص على المضى بالعلاقات بين المملكة ومصر، إلى آفاق أوسع من التعاون الملموس ثنائياً وفى سياق آلية التعاون الثلاثى مع جمهورية العراق الشقيقة، وبعث الرئيس السيسى تحياته لجلالة الملك عبد الله الثانى، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة، سواء ثنائياً أو ثلاثياً مع جمهورية العراق الشقيقة، سيما فى ضوء تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة، وما يجمع كل من مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى .





وأكد الرئيس السيسى، خلال استقباله الصفدى فى القاهرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، على أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنه فرض محددات وخطوط الأمن القومى العربى.





كما استعرض اللقاء أوجه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، التى تتطور بشكل مستمر بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، واستئناف المفاوضات وحل الصراع .



كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسى أن الهدف الأساسى هو تثبيت الموقف الحالى على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذرى وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا من خلال المسار السياسى ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وأكد الصفدى دعم المملكة للجهود المصرية للوصول لحل للأزمة فى ليبيا يضمن وحدتها وأمنها وأمن دول جوار ليبيا.

وأجرى الصفدى، ونظيره المصرى سامح شكرى، محادثات ثنائية قبل عقد محادثات ثلاثية مع وزير الخارجية العراقى فى إطار آلية التعاون الثلاثى، وبحث الوزراء سبل وآليات تنفيذ قرارات ومخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة التى عقدت فى عمان فى شهر أغسطس الماضى، التى أكد القادة فيها أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائى ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعى لتكامل الموارد بين البلدان الثلاث الشقيقة وخاصة فى ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحى والغذائى والاقتصادى.

وأكد الوزراء الثلاث أهمية استمرار الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المُستندة إلى مخرجات قمة القادة الثالثة فى عمّان والتى ركزت على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادى، والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما يعمق التعاون فى مواجهة تبعات الجائحة، كما بحث الوزراء المهام المُنوطة بالسكرتاريا التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.

إلى ذلك التقى الصفدى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبحث معه التطورات فى المنطقة وأليات تفعيل العمل العربى المشترك فى هذه الظروف الصعبة التى تستدعى تعاوناً وتنسيقاً أعمق.