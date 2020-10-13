وزير التعليم العالى يعلن تخصيص 30 منحة كاملة للمدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء عن تخصيص 30 منحة دراسية كاملة سنويًّا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، حرص الحكومة المصرية على استمرار أواصر التعاون بين الجامعة الأمريكية والمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع المصرى على المستوى البحثى والعلمى.

كما استعرض عبدالغفار صور التعاون الناجحة مع الجامعة، والتي منها مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعديل البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 1975، والذي بموجبه حصلت الحكومة المصرية على عدد 30 منحة دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية سيعمل على توفير فرص أفضل للطلاب المصريين لبناء ثقافة القيادة لديهم، والتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم العالمية، موضحًا الجهود التي بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية التصنيفات العالمية للجامعات، فضلا عن إنشاء جامعات جديدة في محافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضح عبدالغفار أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على المنح 30 طالبًا، مشيرًا إلى أن 26 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية (20 منحة في العلوم والهندسة، و6 منح في الآداب)، ومن بين هؤلاء الطلاب 8 يحملون شهادات STEM، و 13 من حاملي الثانوية العامة (علمي)، و5 من حاملي الثانوية العامة (أدبي)، بالإضافة إلى 4 منح للطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الطلاب إلى اغتنام هذه الفرصة المثمرة، والاستفادة منها بشكل جيد، حيث قام سيادته بتكريم الطلاب الحاصلين على المنحة للعام الدراسي الحالي، وتسليم الطلاب 26 شهادات المنحة، ومن المقرر توفير 4 منح للطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع "المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة" ليكتمل بذلك عدد المنح ٣٠ منحة سنويًّا.

وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم وثائقي حول تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وفيلم آخر عن مئوية الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة الأمريكية عن سعادته بهذا التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، متمنيًا مزيدًا من التفوق والنجاح لهؤلاء الطلاب.

شهد الاحتفال السفيرفرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، وعدد من قيادات الوزارة.