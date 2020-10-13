وزير الأوقاف يعلن خطة موسعة لتدريب الأئمة.. ويؤكد:2021 عام العلم والوعى

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عام 2021 بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية، حيث يتم التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، مع توزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة، والتوسع فى منح الماجستير المجانية التى توفرها الوزارة لجميع العاملين بها، إضافة إلى البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف.





وأشار جمعة فى تصريحات له اليوم، إنه سيتم أيضا التوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته.





واختتم وزير الأوقاف بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التي ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط، مع العمل الجاد على نشر الوعي الحقيقي المستنير والإسهام الجاد في التحول به من ثقافة النخبة أو الخاصة إلى ثقافة مجتمع من خلال التعاون الجاد مع جميع الموسسات الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والشبابية والإعلامية المعنية ببناء وصناعة الوعى.