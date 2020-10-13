وزير الأوقاف يعلن ارتفاع افتتاحات المساجد بنهاية أكتوبر الجارى لـ400 مسجد

كتب على عبد الرحمن - تصوير عمرو مطصفى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عام 2020 نستطيع أن نقول عليه أنه عام عمارة المساجد حيث استطعنا استغلال ظروف فترة كورونا فى تكثيف أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بما أدى إلى نقلة نوعية هذا العام فى عمارة المساجد.



جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.



وأضاف جمعة: "فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وحتى الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 383 مسجد ومتوقع ختام الشهر افتتاح 400 مسجد وهو رقم غير مسبوق فى تاريخنا ولا فى أى دولة".



وتابع وزير الأوقاف: "إلى جانب العناية بالمبنى هناك العناية بالمعنى، وبعد حديث الرئيس بأهمية الوعى، أردنا أن يكون عام 2021 عام الوعى".



وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، مضيفا خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 الأحد الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.



ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر على مدار 120 عاما شهدت اختلال التوازن بين الموارد والاستخدامات وبالتحديد منذ عام 1950، حيث كانت الموارد فى مصر خلال العام الحالى 2020 تريليون و300 مليار، والاستخدامات تريليون و750 مليار، بخلاف المنح والقروض وسداد الفوائد الخاصة بالقروض، مشددا على أن الزيادة السكانية تأتى فى إطار الأعباء المتسارعة على الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والدعم المقدم إلى المواطنين.









