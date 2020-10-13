وزيرة الصحة: 2300 متطوع خضعوا للتجارب السريرية للقاح كورونا بمصر

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا فى مصر على 2300 شخص حتى الآن بينهم 1770 خضعوا للبحث بشكل كامل، وتم استبعاد 498 متطوعا لعدم لياقتهم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمشاركة منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستخضع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية، وفى حال إصابة 215 بكورونا سيتم فك الأكواد وإيقاف البحث والانتظار عام مع قياس الأجسام المضادة للمتطوعين ثم القيام بتصنيع اللقاح، لافتة إلى أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا فى مصنع 60 بفاكسيرا.