وزيرة الصحة: 2300 متطوع خضعوا للتجارب السريرية للقاح كورونا بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا فى مصر على 2300 شخص حتى الآن بينهم 1770 خضعوا للبحث بشكل كامل، وتم استبعاد 498 متطوعا لعدم لياقتهم.
وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمشاركة منظمة الصحة العالمية، أن مصر ستخضع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية، وفى حال إصابة 215 بكورونا سيتم فك الأكواد وإيقاف البحث والانتظار عام مع قياس الأجسام المضادة للمتطوعين ثم القيام بتصنيع اللقاح، لافتة إلى أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا فى مصنع 60 بفاكسيرا.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثانى لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة، لحرصه على متابعة تطورات الجائحة وتقديم الدعم في صور شتى على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك حرصه على مشاركة مصر الإيجابية في المرحلة الثالثة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، وذلك اتساقًا مع دور مصر الريادي لمواجهة الجائحة.
وأضافت الوزيرة أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب سيمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، التي تستهدف تقليل تداعيات فيروس كورونا، والقضاء على آثارها، لينعم شعوب إقليم دول شرق المتوسط بالصحة والانتعاش الاقتصادى.
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