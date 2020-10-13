وزيرة الصحة: لدينا 600 مستشفى مستعدة بشكل قوى للموجة الثانية من كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى بالجمهورية، موضحة أن مصر لديها مستشفيات الحميات والصدر مستعدة بشكل قوى لاستقبال الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى منعقد حاليا بمشاركة منظمة الصحة العالمية: "قمنا بتطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجارى تطوير المستشفيات الباقية لأنها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض".