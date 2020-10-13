وزيرة البيئة تتوقع دعم أسيوط ب132 مليون جنية لتحسين منظومة المخلفات

وأعربت ياسمين عن امتنانها لهذا الدور إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة، وأهمها قطاع المخلفات لدعم الاستثمارات فى هذا المجال، وزيادة فرص العمل وتحسين حياه الناس، وبما يدعم أسس التعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى .

وشددت على أن محافظة أسيوط شاركت في تنفيذ أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات منذ عام 2016، حيث قام البرنامج بدعم المحافظة بتكلفة قدرها 96 مليون جنيه، تمثلت فى معدات جمع ونقل المخلفات وإنشاء بنية تحتية تتمثل فى 4 محطات وسيطة ومصنع متكامل لفرز المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود البديل، إلى جانب إنشاء مدفن صحى طبقا للمعايير الدولية، ومن المتوقع أن يصل الدعم المقدم لمحافظة أسيوط بالمرحلة الثالثة من المشروع إلى حوالى 132 مليون جنيه.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد فاروق البرى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال إجتماع اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وسفيرى المفوضية الأوروبية ودولة المانيا والوفود المرافقة بالإضافة الى ممثلى شركاء التنمية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بديوان عام محافظة اسيوط لاستعراض جهود البرنامج فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

من جانبه، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والى السادة السفراء وشركاء التنمية على هذا الدعم مؤكدا على ان ما تحقق فى محافظة اسيوط فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الماضية يعد طفرة وإنجازا كبيرا حيث نجحت المحافظة فى تحديث اسطول الجمع والنقل وفي تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في تقديم خدمات الجمع المنزلي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حاليا عدد 60 مشروع تخدم اكثر من 30 الف منزل بمعظم قرى المحافظة كما ستشهد المحافظة مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل.

تضمن الإجتماع استعراض لجهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة ومنها محافظة اسيوط والمخطط المستقبلى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتلك المحافظات وذلك بعد التشاورات مع شركاء التنمية من الجهات المانحة والتى تشمل الدعم الفنى والإستثمار فى منشآت البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

من ناحية أخرى أعرب السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى عن شكره وامتنانه لكل الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والتعاون المشترك والمثمر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطنى ومحافظات البرنامج للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتشجيع الإستثمار والإقتصاد الدوار فى مجال المخلفات الى جانب التعاون المستقبلى فى انشاء بنية تحتية تحقق الأهداف المنشودة فى تحقيق الإستدامة لقطاع المخلفات.