وزيرا خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة بعد زيارة لبحث عدد من القضايا

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، كلا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وأيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، وذلك بعد زيارة للبلاد اجتمعا فيها مع عدد من المسؤولين والتقيا أيضا السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، غادر على متن طائرة خاصة متوجها إلى دولة العراق، فيما غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى على متن طائرة خاصة أيضا متجهة إلى الأردن.

وقامت إدارة المراسم والعلاقات بمكتب الخارجية في مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وزيري الخارجية العراقي والأردني من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وعقد السفير سامح شكري وزير الخارجية، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفيا مع الوزيرين عقب انتهاء جلسة مباحثات بين الوزراء الثلاثاء، تناولوا خلالها قضايا المنطقة خاصة فلسطين وسوريا، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة بين الدول الثلاثة ودعم علاقات التعاون.

وتناولت جلسة المباحثات بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، تطورات القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وأيضا القضية السورية والأوضاع التي تتيح استعادة الدول استقرارها والحفاظ على سيادتها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها.