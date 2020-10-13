اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرا خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة بعد زيارة لبحث عدد من القضايا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:12 م
وزيرا خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة بعد زيارة لبحث عدد من القضايا مطار القاهرة الدولى - أررشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، كلا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وأيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، وذلك بعد زيارة للبلاد اجتمعا فيها مع عدد من المسؤولين والتقيا أيضا السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، غادر على متن طائرة خاصة متوجها إلى دولة العراق، فيما غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى على متن طائرة خاصة أيضا متجهة إلى الأردن.
 
وقامت إدارة المراسم والعلاقات بمكتب الخارجية في مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وزيري الخارجية العراقي والأردني من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.
 
وعقد السفير سامح شكري وزير الخارجية، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفيا مع الوزيرين عقب انتهاء جلسة مباحثات بين الوزراء الثلاثاء، تناولوا خلالها قضايا المنطقة خاصة فلسطين وسوريا، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة بين الدول الثلاثة ودعم علاقات التعاون.
 
وتناولت جلسة المباحثات بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، تطورات القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وأيضا القضية السورية والأوضاع التي تتيح استعادة الدول استقرارها والحفاظ على سيادتها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها.
 

مطار القاهرة

وزير الخارجية العراقى

وزير خارجية الأردن

سامح شكري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة